Ultime Notizie – Sci | Coppa del Mondo | Gut vince SuperG di Soldeu | Brignone seconda

Lara Gut-Behrami si è assicurata la vittoria dell'ultimo SuperGigante femminile stagionale alle finali di Coppa del Mondo di Soldeu. La ticinese, già campionessa olimpica in carica nella specialità, si è assicurata la vittoria con il tempo di 1'26"70, conquistando la sua quarta Coppa di SuperG in carriera, dopo quelle ottenute nel 2014, 2016 e 2021. Nella gara andorrana, Gut-Behrami ha impresso il terzo sigillo stagionale (secondo nella disciplina dopo St. Anton), sconfiggendo per soli 22 centesimi una splendida Federica Brignone. La carabiniera valdostana ha perso i 3 decimi decisivi nei tre curvoni della primissima parte della pista, per poi proseguire con i medesimi tempi dell'elvetica, in una battaglia risoltasi sul filo dei centesimi.

