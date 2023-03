Ultime Notizie – Schlein riparte dal salario minimo: “Disposta a cambiare proposta per unità opposizioni” (Di giovedì 16 marzo 2023) “Una battaglia comune di tutte le opposizioni” sul salario minimo. La propone Elly Schlein al congresso della Cgil nel confronto con Conte, Calenda e Fratoianni. “Io sono Disposta da subito a ragionare di come cambiare la nostra proposta e di come trovare una proposta unitaria”, dice tendendo la mano agli altri leader nel tentativo di ricompattare le opposizioni. “Ci sono battaglie comuni da portare aventi insieme nel Parlamento e nel Paese”, scandisce la segretaria del Pd. Sulla Sanità pubblica “ho letto con interesse le proposte del Terzo polo e di Azione e mi sono confrontata spesso con Giuseppe (Conte) e Nicola (Fratoianni). Servono risorse, personale, cura sui territori”. Quindi indica tutta la manovra del governo (“che ha ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 16 marzo 2023) “Una battaglia comune di tutte le” sul. La propone Ellyal congresso della Cgil nel confronto con Conte, Calenda e Fratoianni. “Io sonoda subito a ragionare di comela nostrae di come trovare unaunitaria”, dice tendendo la mano agli altri leader nel tentativo di ricompattare le. “Ci sono battaglie comuni da portare aventi insieme nel Parlamento e nel Paese”, scandisce la segretaria del Pd. Sulla Sanità pubblica “ho letto con interesse le proposte del Terzo polo e di Azione e mi sono confrontata spesso con Giuseppe (Conte) e Nicola (Fratoianni). Servono risorse, personale, cura sui territori”. Quindi indica tutta la manovra del governo (“che ha ...

