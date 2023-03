Ultime Notizie – Russia, Putin a oligarchi: “Investite per impedire distruzione economia” (Di giovedì 16 marzo 2023) Il leader del Cremlino Vladimir Putin ha incontrato gli oligarchi e l’élite dell’imprenditoria russa per invitarli a investire nelle nuove tecnologie, nelle imprese e negli impianti di produzione in modo da avere la meglio su chi vuole distruggere l’economia di Mosca. E’ la prima volta che Putin incontra miliardari russi e il mondo dell’impresa da quando ha lanciato l’invasione dell’Ucraina. Alla riunione, che si è svolta durante il congresso dell’Unione russa degli industriali e degli imprenditori, erano presenti i miliardari Oleg Deripaska, Vladimir Potanin, Alexei Mordashov, German Khan, Viktor Vekselberg, Viktor Rashnikov, Andrei Melnichenko e Dmitry Mazepin i cui interessi spaziano dai metalli alle banche e ai fertilizzanti. Molti oligarchi russi sono stati sottoposti a sanzioni occidentali, ma ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 16 marzo 2023) Il leader del Cremlino Vladimirha incontrato glie l’élite dell’imprenditoria russa per invitarli a investire nelle nuove tecnologie, nelle imprese e negli impianti di produzione in modo da avere la meglio su chi vuole distruggere l’di Mosca. E’ la prima volta cheincontra miliardari russi e il mondo dell’impresa da quando ha lanciato l’invasione dell’Ucraina. Alla riunione, che si è svolta durante il congresso dell’Unione russa degli industriali e degli imprenditori, erano presenti i miliardari Oleg Deripaska, Vladimir Potanin, Alexei Mordashov, German Khan, Viktor Vekselberg, Viktor Rashnikov, Andrei Melnichenko e Dmitry Mazepin i cui interessi spaziano dai metalli alle banche e ai fertilizzanti. Moltirussi sono stati sottoposti a sanzioni occidentali, ma ...

