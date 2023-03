Ultime Notizie Roma del 16-03-2023 ore 11:10 (Di giovedì 16 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco tale in studio nuovo appuntamento con l’informazione con le Notizie dall’Italia e dal mondo Napoli scontri e violenze tra tifoserie Rioni primi Rai4 sono tedeschi 7 persone fermate iniziata la riunione del comitato di ordine e sicurezza con il prefetto presente anche il presidente del calcio Napoli scortati via gli ultimi 300 tifosi tedeschi rimasti inizia la conta dei danni Emanuele Bonafede sua moglie Lorena Ninfa Lancieri erano nella cerchia più stretta dei favoreggiatori di Matteo Messina Denaro lo ospitavano in casa loro cucinano per lui Una sorta di punto di riferimento per sbrigare le questioni quotidiane del Boss durante la convalescenza degli interventi chirurgici per rimuovere i due tumori Emanuele è il cugino di Andrea Bonafede l’uomo arrestato per ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 16 marzo 2023)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco tale in studio nuovo appuntamento con l’informazione con ledall’Italia e dal mondo Napoli scontri e violenze tra tifoserie Rioni primi Rai4 sono tedeschi 7 persone fermate iniziata la riunione del comitato di ordine e sicurezza con il prefetto presente anche il presidente del calcio Napoli scortati via gli ultimi 300 tifosi tedeschi rimasti inizia la conta dei danni Emanuele Bonafede sua moglie Lorena Ninfa Lancieri erano nella cerchia più stretta dei favoreggiatori di Matteo Messina Denaro lo ospitavano in casa loro cucinano per lui Una sorta di punto di riferimento per sbrigare le questioni quotidiane del Boss durante la convalescenza degli interventi chirurgici per rimuovere i due tumori Emanuele è il cugino di Andrea Bonafede l’uomo arrestato per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - paoloigna1 : RT @agorarai: Da Vincenzo Perrone della @TgrRaiCampania le ultime notizie da Napoli dopo la notte di violenze tra i tifosi del Napoli e que… - GrSociale : ?? Grs è online: le ultime notizie sul sociale raccontate in 3?? minuti #16marzo ?? ? ??'???????????????? ??????????????????:… - QdSit : Bonus veicoli sicuri 2023 in scadenza, cos’è e come fare domanda - LucaGiovagnoni : RT @rusembitalia: ???? ULTIME NOTIZIE In seguito alla guerriglia urbana di Napoli, il ministro Lamorgese ha rassegnato le dimissioni. #Napol… -