Ultime Notizie – Pizzagalli Ivsi | “Premio Reporter del Gusto dà valore a corretta informazione”

"Il Premio 'Reporter del Gusto', ideato e promosso da Istituto valorizzazione salumi italiani (Ivsi), viene assegnato ai giornalisti che fanno corretta informazione sulle eccellenze agroalimentari, tra le quali, appunto, i salumi italiani. Il riconoscimento del Premio è un momento fondamentale per noi, che nel corso dei sedici anni dalla sua istituzione ci siamo sempre impegnati a promuovere un'informazione corretta rispetto ai cambiamenti che riguardano il nostro settore e i nostri prodotti, accompagnando le aziende verso una corretta informazione sugli aspetti nutrizionali e sulla sicurezza per la salute". Lo ha detto Francesco Pizzagalli, presidente Istituto valorizzazione salumi italiani.

