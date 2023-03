Ultime Notizie – Pd, Prodi: “Non riprendo la tessera, a 84 anni sono come gatto di casa” (Di giovedì 16 marzo 2023) “Però sono sempre stato vicino al partito, ho cercato di dare tutti i consigli che potevo, sia a Bonaccini che alla Schlein” “Ma no. Personalmente, cosa vuole, sarebbe anche un po’ strano. Ho 84 anni. Ormai sono una specie di gatto di casa, insomma. Però sono sempre stato vicino al partito, ho cercato di dare tutti i consigli che potevo, sia a Bonaccini che alla Schlein. Cerco di far capire che questo è l’unico partito. E che i partiti sono l’unico strumento perché il governo non sia governato da fenomeni, dai fuochi d’artificio che durano poi una sola stagione”. Questa la risposta di Romano Prodi, ad Agorà Rai Tre, condotto da Monica Giandotti, alla domanda se riprenderà la tessera del Pd. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 16 marzo 2023) “Peròsempre stato vicino al partito, ho cercato di dare tutti i consigli che potevo, sia a Bonaccini che alla Schlein” “Ma no. Personalmente, cosa vuole, sarebbe anche un po’ strano. Ho 84. Ormaiuna specie didi, insomma. Peròsempre stato vicino al partito, ho cercato di dare tutti i consigli che potevo, sia a Bonaccini che alla Schlein. Cerco di far capire che questo è l’unico partito. E che i partitil’unico strumento perché il governo non sia governato da fenomeni, dai fuochi d’artificio che durano poi una sola stagione”. Questa la risposta di Romano, ad Agorà Rai Tre, condotto da Monica Giandotti, alla domanda se riprenderà ladel Pd. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro ...

