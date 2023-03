Ultime Notizie – Nordcorea, lanciato nuovo missile balistico nel Mar del Giappone (Di giovedì 16 marzo 2023) La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico a lungo raggio nel Mar del Giappone, poche ore prima che il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol e il suo omologo Giapponese, Fumio Kishida, si incontrino in un vertice in programma oggi a Tokyo. Il Joint Chiefs of Staff della Corea del Sud sta rivedendo i dettagli del lancio, come il tipo e la distanza del volo del missile, ha riferito l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap. Il lancio arriva due giorni dopo che Pyongyang ha sparato due missili balistici a corto raggio nel Mar del Giappone, in occasione delle esercitazioni militari congiunte che Washington e Seul stanno svolgendo in questi giorni. Inoltre, questo fine settimana, l’esercito Nordcoreano ha lanciato due missili da un ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 16 marzo 2023) La Corea del Nord hauna lungo raggio nel Mar del, poche ore prima che il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol e il suo omologose, Fumio Kishida, si incontrino in un vertice in programma oggi a Tokyo. Il Joint Chiefs of Staff della Corea del Sud sta rivedendo i dettagli del lancio, come il tipo e la distanza del volo del, ha riferito l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap. Il lancio arriva due giorni dopo che Pyongyang ha sparato due missili balistici a corto raggio nel Mar del, in occasione delle esercitazioni militari congiunte che Washington e Seul stanno svolgendo in questi giorni. Inoltre, questo fine settimana, l’esercitono hadue missili da un ...

