Ultime Notizie – Morta Bice Biagi | figlia di Enzo | la giornalista aveva 75 anni

(Di giovedì 16 marzo 2023) E’die anche leie scrittrice:75. La notizia della sua scomparsa, avvenuta stamattina a Milano dove lei viveva, è stata diffusa da Articolo 21 di cui era “amica e garante”. I funerali si terranno sabato 18 marzo a Pianaccio, dove per suo volere sarà sepolta accanto ai suoi cari. “Forte e volitiva, ironica e franca,è sempre stata accanto al padre nella lotta contro l’editto bulgaro di Berlusconi che si abbatté su di lui, Luttazzi e Santoro il 18 aprile 2002, quando era alla Rai”, scrive Articolo 21 sul proprio sito. “Ha sempre avuto come impegno la difesa dei diritti delle donne e come baluardo di riferimento la Costituzione. All’epoca dei primi movimenti studenteschi era ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - givagivaz : io mi inchino. Napoletani geniali, trasmettono la partita di Champions sui panni stesi ad asciugare - CorriereCitta : Ponza, 14enne costretta al sesso orale in furgone durante una vacanza con i genitori - hardrockcrypto : Vediamo le notizie principali dal mondo Crypto: Bitcoin e le ultime dichiarazioni del CEO di Galaxy Digital Mike No… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: Nazionali - @England, i convocati di @GarethSouthgate: la scelta su @fikayotomori_ - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMila… -

Distruzione, scontri, violenza. Ieri nel cuore di Napoli, a piazza del Gesù , si sono vissuti momenti di panico e caos quando gli ultras tedeschi dell'Eintracht Francoforte , circa trecento, si sono ...Le condizioni della mamma invece sono via via peggiorate dall'agosto scorso, precipitando nellesettimane, fino al decesso. In tanti sui social network hanno voluto ricordare la donna con ...Superbonus , tra gli emendamenti al decreto cessioni spunta il via libera del governo alla proroga per le villette, dal 31 marzo al 30 giugno 2023. Lo scrive oggi il quotidiano Il Messaggero , secondo ...

Covid, le notizie. Cina, si riapre al turismo post-Covid e riprende rilascio visti Sky Tg24

Negli ultimi tempi, Dacia si è dimostrata uno dei marchi più attivi e intraprendenti del Vecchio Continente. Dopo aver ridefinito la sua identità grazie al nuovo logo stilizzato e con il debutto in ...Lo rivela un documento di strategia interna dall'amministrazione presidenziale di Putin ottenuto da un consorzio di media, tra cui Suddeutsche Zeitung e Yahoo News. (l'Adige) Il documento si ...