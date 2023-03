Ultime Notizie – Messina Denaro, arrestati due fedelissimi del boss (Di giovedì 16 marzo 2023) Nuovi arresti nella cerchia del boss Matteo Messina Denaro. I carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Trapani hanno arrestato Emanuele Bonafede, 50enne di Castelvetrano, e Lorena Ninfa Lancieri, 48enne nata in Svizzera. I due, marito e moglie, sono accusati di favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena, reati aggravati per avere agevolato Cosa nostra. Sono attualmente in corso varie perquisizioni in Provincia di Trapani. Ad inchiodare i coniugi, una foto del boss seduto a gambe accavallate, con un bicchiere di rum nella mano destra e un sigaro gigante nella mano sinistra. La foto, scattata nel salotto della coppia arrestata, è stata trovata proprio sul telefono cellulare di Messina Denaro. Loro sostengono di non sapere che fosse il capomafia, ma gli ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 16 marzo 2023) Nuovi arresti nella cerchia delMatteo. I carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Trapani hanno arrestato Emanuele Bonafede, 50enne di Castelvetrano, e Lorena Ninfa Lancieri, 48enne nata in Svizzera. I due, marito e moglie, sono accusati di favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena, reati aggravati per avere agevolato Cosa nostra. Sono attualmente in corso varie perquisizioni in Provincia di Trapani. Ad inchiodare i coniugi, una foto delseduto a gambe accavallate, con un bicchiere di rum nella mano destra e un sigaro gigante nella mano sinistra. La foto, scattata nel salotto della coppia arrestata, è stata trovata proprio sul telefono cellulare di. Loro sostengono di non sapere che fosse il capomafia, ma gli ...

