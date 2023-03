Ultime Notizie – Malavasi (Ivsi): “Let’s EAT promuove sana alimentazione” (Di giovedì 16 marzo 2023) Nata con l’obiettivo di promuovere la conoscenza delle eccellenze agroalimentari dell’Unione europea, ‘Let’s EAT – European Authentic Taste’, la campagna promossa dall’Istituto valorizzazione salumi italiani e da Asiac, associazione formata dalle otto più grandi organizzazioni di produttori di frutta greca, è guidata da tre principi chiave: gusto, nutrizione e sostenibilità. Monica Malavasi, direttore di Ivsi, ha illustrato la mission del progetto in occasione della cerimonia di premiazione della sedicesima edizione di ‘Reporter del Gusto’, il premio giornalistico ideato e promosso da Ivsi e che rientra nel progetto ‘Let’s EAT – European Authentic Taste’: “Abbiamo voluto abbinare i nostri salumi alla frutta per comunicare due principi per noi fondamentali: la corretta ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 16 marzo 2023) Nata con l’obiettivo dire la conoscenza delle eccellenze agroalimentari dell’Unione europea, ‘EAT – European Authentic Taste’, la campagna promossa dall’Istituto valorizzazione salumi italiani e da Asiac, associazione formata dalle otto più grandi organizzazioni di produttori di frutta greca, è guidata da tre principi chiave: gusto, nutrizione e sostenibilità. Monica, direttore di, ha illustrato la mission del progetto in occasione della cerimonia di premiazione della sedicesima edizione di ‘Reporter del Gusto’, il premio giornalistico ideato e promosso dae che rientra nel progetto ‘EAT – European Authentic Taste’: “Abbiamo voluto abbinare i nostri salumi alla frutta per comunicare due principi per noi fondamentali: la corretta ...

