Ultime Notizie – La top ten delle città più care d'Italia (Di giovedì 16 marzo 2023) Sono Bolzano e Milano le città più care d'Italia mentre è Potenza la più virtuosa sul fronte del caro vita e della corsa dell'inflazione. L'Istat ha reso noti oggi i dati dell'inflazione di febbraio dei capoluoghi di regione e comuni con più di 150mila abitanti, in base ai quali l'Unione Nazionale Consumatori ha così stilato la top ten delle città più care d'Italia, in termini di aumento del costo della vita. E in testa alla top ten delle città più care d'Italia l'Unc segnala Bolzano dove l'inflazione pari a +9,3%, pur essendo "solo" l'undicesima più alta d'Italia, si traduce nella maggior spesa aggiuntiva, equivalente a 3261 euro per una famiglia di 3 persone, 2472 euro per una ...

