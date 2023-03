Ultime Notizie – La scommessa della Bce ha comunque un prezzo Chi lo pagherà?

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 16 marzo 2023) La Bce ha scelto di non fermarsi. L’aumento dei tassi di interesse di 50 punti basi era prevedibile, nonostante il quadro nell’ultima settimana sia profondamente cambiato. Dei tre fattori chiave – inflazione, crescita e stabilità finanziaria – l’ultimo è diventato molto più ingombrante di quanto non fosse appena dieci giorni fa. Al rischio di penalizzare troppo l’economia reale per restare fedeli al mandato principale, quello di riportare i prezzi su un livello accettabile, si è aggiunto quello di creare ulteriore difficoltà alle banche europee, alle prese con il problema di arginare la nuova improvvisa crisi di fiducia, e di reputazione, che può investire il sistema. Era possibile rallentare la corsapolitica monetaria? E quali effetti avrebbe avuto sui mercati? Si sarebbe alimentata ancora di più l’incertezza innescata prima dal fallimento ...