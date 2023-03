Ultime Notizie – La Lega Navale italiana presenta la Carta dei valori e le attività per il 2023

(Di giovedì 16 marzo 2023) Un evento per celebrare l’importanza del mare e delle acque interne, da proteggere ezzare attraverso numerosee progetti che vedranno impegnata lanei prossimi mesi. Si è svolta ieri lazione delladeie del calendario delleLNI per il, ospitata nella sala del Transatlantico Conte Biancamano al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo Da Vinci” a Milano. L’evento è stato aperto dai saluti dell’assessore comunale all’ambiente e al verde Elena Grandi e dell’assessore comunale alla cultura Tommaso Sacchi, che hanno sottolineato il ruolo centrale che l’Associazione svolge da 126 anni nella salvaguardia ambientale, nel sociale, nella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - hayet450 : @repubblica Ultime notizie. Fdi al 31% PD 130% AHAHAHAHA - PianetaMilan : .@acmilan, il multiverso ed una stagione che sembra essere già finita #SempreMilan #ACMilan #Milan - blusewillis2 : RT @rusembitalia: ???? ULTIME NOTIZIE In seguito alla guerriglia urbana di Napoli, il ministro Lamorgese ha rassegnato le dimissioni. #Napol… - valy_s : @mariello1982 Ho riportato Sky tg 24 -

La Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha ... Secondo lestime, il piano dovrebbe portare i creditori di Voyager a recuperare circa il 73% del ...È partita oggi alle 15 la vendita dei tagliandi per la prossima sfida di campionato al Maradona tra Napoli e Milan del 2 aprile. In attesa delle indicazioni da parte delle autorità competenti - che ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulledi spettacolo Da qualche giorno, Ryan Reynolds è l'attore più ricco del firmamento ...già da tempo ma solo nelleore si ...

Covid, le notizie. Cina, si riapre al turismo post-Covid e riprende rilascio visti Sky Tg24

Questo è stato il suo limite, a prescindere dl tecnico, negli ultimi anni. Zielinski sta preparando il suo futuro. Ha una clausola alta (100 milioni) e il contratto che scade nel 2024. I suoi agenti ...Elly Schlein alla guida del Pd è senza dubbio la novità politica più rilevante delle ultime settimane e nei sondaggi politici emergono i primi effetti della sua elezione alla segreteria del Pd.