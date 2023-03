Ultime Notizie – Jobs Act | Conte | “Un fallimento” La risposta di Renzi

(Di giovedì 16 marzo 2023) E’ scontro sulAct. Giuseppeparla di “” e Matteoreplica: “Nega i numeri”. Interviene anche Carlo Calenda, sottolineando di non essere d’accordo con le critiche alla misura. “Dobbiamo contrastare la precarietà e ritrovarci su un punto: tutto ciò che ha rappresentato e realizzato ilAct è un” dice il presidente del M5S, Giuseppe, dal palco del Congresso della Cgil a Rimini con i leader delle altre opposizioni, riscuotendo uno scroscio di applausi e i ‘bravo’ dalla platea (qualche fischio e borbottio, invece, quando Carlo Calenda difende la misura). “C’è stato venduto come lo strumento per introdurre e perseguire maggiore occupazione, stabilizzazione dei lavoratori e incrementi salariali ma non lo dico, lo dice ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - hayet450 : @repubblica Ultime notizie. Fdi al 31% PD 130% AHAHAHAHA - PianetaMilan : .@acmilan, il multiverso ed una stagione che sembra essere già finita #SempreMilan #ACMilan #Milan - blusewillis2 : RT @rusembitalia: ???? ULTIME NOTIZIE In seguito alla guerriglia urbana di Napoli, il ministro Lamorgese ha rassegnato le dimissioni. #Napol… - valy_s : @mariello1982 Ho riportato Sky tg 24 -

La Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha ... Secondo lestime, il piano dovrebbe portare i creditori di Voyager a recuperare circa il 73% del ...È partita oggi alle 15 la vendita dei tagliandi per la prossima sfida di campionato al Maradona tra Napoli e Milan del 2 aprile. In attesa delle indicazioni da parte delle autorità competenti - che ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulledi spettacolo Da qualche giorno, Ryan Reynolds è l'attore più ricco del firmamento ...già da tempo ma solo nelleore si ...

Covid, le notizie. Cina, si riapre al turismo post-Covid e riprende rilascio visti Sky Tg24

Questo è stato il suo limite, a prescindere dl tecnico, negli ultimi anni. Zielinski sta preparando il suo futuro. Ha una clausola alta (100 milioni) e il contratto che scade nel 2024. I suoi agenti ...Elly Schlein alla guida del Pd è senza dubbio la novità politica più rilevante delle ultime settimane e nei sondaggi politici emergono i primi effetti della sua elezione alla segreteria del Pd.