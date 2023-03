Ultime Notizie – Gavelli Danone | “Con PizzAut uno dei nostri progetti più belli”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 16 marzo 2023) “Doniamo attraverso Danette, brand storico di, il nostro jingle per aiutaree la suassima iniziativa di inclusione” “Oggi lanciamo unassima iniziativa. Doniamo attraverso Danette, brand storico di, il nostro jingle per aiutaree la suassima iniziativa di inclusione”. Così Fabrizio, presidente e amministratore delegato diItalia e Grecia, racconta il nuovo progetto a sostegno di, la prima pizzeria gestita da ragazzi autistici. “Vogliamo che il progetto disia sempre più conosciuto e vogliamo aiutare nell’apertura della nuova pizzeria di Monza prevista per il 2 aprile – prosegue– Io mi sono ...