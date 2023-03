Ultime Notizie – Emanuela Orlandi, lunedì voto su Commissione inchiesta. Il fratello: “Fiducioso” (Di giovedì 16 marzo 2023) “Io sono Fiducioso che parta la Commissione parlamentare di inchiesta e sono Fiducioso che possa veramente chiarire molti passaggi oscuri di questi 40 anni”. Lo afferma all’Adnkronos Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, la cittadina vaticana scomparsa a Roma nel 1983 all’età di 15 anni, sul via libera in Commissione Affari Costituzionali alla Camera dei deputati all’istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, proposta attesa in Aula lunedì per l’avvio della discussione generale. “lunedì sarò in Aula – annuncia Orlandi – Ho riscontrato un’enorme fiducia di tutte ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 16 marzo 2023) “Io sonoche parta laparlamentare die sonoche possa veramente chiarire molti passaggi oscuri di questi 40 anni”. Lo afferma all’Adnkronos Pietrodi, la cittadina vaticana scomparsa a Roma nel 1983 all’età di 15 anni, sul via libera inAffari Costituzionali alla Camera dei deputati all’istituzione dellaparlamentare disulla scomparsa die di Mirella Gregori, proposta attesa in Aulaper l’avvio della discussione generale. “sarò in Aula – annuncia– Ho riscontrato un’enorme fiducia di tutte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - 24Trends_Italia : 16. Marcello Cirillo - 5mille+ 17. Betis-Manchester United - 5mille+ 18. Guerra Ucraina russia ultime notizie - 5mi… - VesuvioLive : Scambiati per ladri e uccisi, ergastolo all’omicida: “Sono rammaricato, ho chiesto scusa” - PianetaMilan : MERCATO @acmilan E TOP NEWS – Il retroscena su Leao, l’idea in mediana #SempreMilan #ACMilan #Milan - yoghi1954 : ?? ULTIME NOTIZIE: con @ciwf , abbiamo esposto i piani per la prima fattoria commerciale #octopus al mondo in Spagna… -