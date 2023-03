Ultime Notizie – Credit Suisse è svizzera ma la Bce deciderà quanto rischia l’Europa (Di giovedì 16 marzo 2023) Credit Suisse èuna banca svizzera. Si muove da sempre fuori dalle norme e dal controllo delle autorità europee. Ma un fallimento di quello che è stato uno dei giganti del Credito a livello mondiale avrebbe serie ripercussioni anche per le banche europee. Il soccorso della Banca centrale svizzera, che ha concesso un prestito fino a 54 mld di dollari, aiuta a migliorare uno scenario che la catastrofica giornata di ieri di Borsa aveva reso nero. Resta però il tema centrale quando si parla di stabilità finanziaria, la fiducia, che è strettamente legato alla reputazione dell’intero sistema. E’ su questo piano che la Bce deve decidere quanto può rischiare l’Europa. Pochi giorni fa, il Governatore della Banca d’Italia, Vincenzo Visco quando ancora ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 16 marzo 2023)èuna banca. Si muove da sempre fuori dalle norme e dal controllo delle autorità europee. Ma un fallimento di quello che è stato uno dei giganti delo a livello mondiale avrebbe serie ripercussioni anche per le banche europee. Il soccorso della Banca centrale, che ha concesso un prestito fino a 54 mld di dollari, aiuta a migliorare uno scenario che la catastrofica giornata di ieri di Borsa aveva reso nero. Resta però il tema centrale quando si parla di stabilità finanziaria, la fiducia, che è strettamente legato alla reputazione dell’intero sistema. E’ su questo piano che la Bce deve deciderepuòre. Pochi giorni fa, il Governatore della Banca d’Italia, Vincenzo Visco quando ancora ...

