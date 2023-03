Ultime Notizie – Credit Suisse, crisi e soluzione: cosa dice l’economista (Di giovedì 16 marzo 2023) Il sostegno garantito dalla Banca nazionale svizzera (Bns) rappresenta un aiuto importante, ma non risolve le sfide che l’istituto dovrà affrontare. Ad affermarlo in un’intervista all’agenzia di stampa finanziaria Awp, è Sergio Rossi, professore di economia all’università di Friburgo sulla vicenda Credit Suisse. Credit Suisse, spiega Rossi, “sta affrontando una duplice mancanza di fiducia, da un lato sui mercati finanziari e dall’altro tra i risparmiatori. Il sostegno della Bns, che sta mettendo sul piatto molti soldi, dovrebbe aiutare a recuperare parte della fiducia degli azionisti nonché dei clienti attuali e potenziali. Resta da vedere cosa ne farà la banca, ma è su questi due pilastri che dobbiamo agire. Ma anche con il prestito della Bns, il Credit Suisse non ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 16 marzo 2023) Il sostegno garantito dalla Banca nazionale svizzera (Bns) rappresenta un aiuto importante, ma non risolve le sfide che l’istituto dovrà affrontare. Ad affermarlo in un’intervista all’agenzia di stampa finanziaria Awp, è Sergio Rossi, professore di economia all’università di Friburgo sulla vicenda, spiega Rossi, “sta affrontando una duplice mancanza di fiducia, da un lato sui mercati finanziari e dall’altro tra i risparmiatori. Il sostegno della Bns, che sta mettendo sul piatto molti soldi, dovrebbe aiutare a recuperare parte della fiducia degli azionisti nonché dei clienti attuali e potenziali. Resta da vederene farà la banca, ma è su questi due pilastri che dobbiamo agire. Ma anche con il prestito della Bns, ilnon ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - asdtorre : Come iscriversi ai tornei di scacchi: novità in arrivo e nuova App Organizziamo molte manifestazioni all’anno. Vi s… - NoPossoFaSforzi : Ceferin valuta l’esclusione per i tedeschi dalle Coppe europee Dopo i disastri causati ieri da parte dei tifosi del… - PianetaMilan : Nazionali - @equipedefrance, convocati tre giocatori del @acmilan: ecco l'elenco - #ACMilan #Milan #SempreMilan - sardanews : NOTIZIE IN SARDEGNA: Coronavirus, 64 nuovi contagiati in Sardegna nelle ultime 24 ore - Leggi tutto --> -