Ultime Notizie – Conference League | Fiorentina cala il poker in Turchia si qualifica ai quarti

(Di giovedì 16 marzo 2023) Al vantaggio del Sivasspor con Yesilyurt, replicano Cabral, Milenkovic, l’autogol di Goutas e Castrovilli Dopo il successo del Franchi per 1-0 di una settimana fa lavince anche ine in maniera ancora più netta per 4-1, conquistando con merito il pass per idi finale di. Sivasspor avanti con un gran gol di Erdogan Yesilyurt al 35?, ma nel finale di primo tempo Cabral trova il tap-in vincente dopo la respinta del portiere su un tiro di Bonaventura, realizzando il 7° gol nelle7 gare e rimettendo le cose a posto. Nella ripresa Milenkovic di testa su azione d’angolo firma il sorpasso al 62?, poi un’incredibile autorete di Goutas al 78 e un gran gol di Castrovilli con un destro a giro dal limite dell’area all’89’ chiudono i conti. I ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - PianetaMilan : Nazionali – Kalulu del @acmilan tra i convocati della Francia U21 #SempreMilan #ACMilan #Milan -

... ecco l'elenco completo: TEMI: alberi monumentali alberi monumentali udine bilancio arboreo comune udinefriuliudineA Udine ci sono 18 alberi monumentali, ecco dove ...CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Covid, le notizie. Cina, si riapre al turismo post-Covid e riprende rilascio visti Sky Tg24

Il tecnico dei biancocelesti conclude parlando dei singoli, prima Luis Alberto ("E' stato male la notte prima di Bologna, poi si è ripreso, in allenamento l'ho visto bene ma un virus intestinale ...L'esultanza Io ci voglio essere, voglio dare una mano a squadra e società per ciò che mi hanno dato in passato. Purtroppo negli ultimi anni non ci sono riuscito, non sono al massimo visto il problema ...