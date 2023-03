Ultime Notizie – Cgil, Schlein in campo per unire centrosinistra. M5S e Sinistra ci sono, Calenda meno (Di giovedì 16 marzo 2023) Elly Schlein, applauditissima dalla platea del congresso della Cgil, senza giri di parole rimette la chiesa al centro del villaggio. Ovvero il Pd, come perno di una possibile coalizione di centroSinistra. La segretaria dem a confronto con Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Carlo Calenda si intesta la fatica di provare ad unire il centroSinistra e costruire l’alternativa alla destra. “Chiudiamoci in una stanza, non usciamo fino a notte e troviamo qualcosa da fare insieme piuttosto che far vincere quegli altri”, incalza la segreteria del Pd. Ed ancora: “Noi non siamo qui a fregarci tra noi qualche voto, ma a interrogarci dove si è spezzato un filo” tra politica e elettori “per cui il 60% non va a votare” e partendo da qui “provare insieme a costruire ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 16 marzo 2023) Elly, applauditissima dalla platea del congresso della, senza giri di parole rimette la chiesa al centro del villaggio. Ovvero il Pd, come perno di una possibile coalizione di. La segretaria dem a confronto con Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Carlosi intesta la fatica di provare adile costruire l’alternativa alla destra. “Chiudiamoci in una stanza, non usciamo fino a notte e troviamo qualcosa da fare insieme piuttosto che far vincere quegli altri”, incalza la segreteria del Pd. Ed ancora: “Noi non siamo qui a fregarci tra noi qualche voto, ma a interrogarci dove si è spezzato un filo” tra politica e elettori “per cui il 60% non va a votare” e partendo da qui “provare insieme a costruire ...

