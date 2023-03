Ultime notizie Calcio Estero: Tebas contro la Fifa, il Tottenham non lascia andare Kane (Di giovedì 16 marzo 2023) Tutte le Ultime notizie più importanti del giorno nel Calcio Estero, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Calciomercato: lo United non molla Kane, ma il Tottenham dice no, anche a costo di perderlo a 0 Calciomercato Estero: il Tottenham non ha alcuna intenzione di lasciar andare Harry Kane ora al Manchester United. Tebas contro la Fifa: «Riforme che accontentano solo pochi club» Javier Tebas, presidente della Liga, si scaglia apertamente contro la Fifa: il suo messaggio di denuncia. Bayer Leverkusen: il ds Tim ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Tutte lepiù importanti del giorno nel, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione diNews 24mercato: lo United non molla, ma ildice no, anche a costo di perderlo a 0mercato: ilnon ha alcuna intenzione diHarryora al Manchester United.la: «Riforme che accontentano solo pochi club» Javier, presidente della Liga, si scaglia apertamentela: il suo messaggio di denuncia. Bayer Leverkusen: il ds Tim ...

