Ultime Notizie – Bce | Lagarde | Forte incertezza | impossibile anticipare andamento tassi

(Adnkronos) – Al momento "c'è un livello di incertezza" che domina i mercati "e ora non è possibile determinare quale sarà il percorso della Bce in materia di tassi. In ogni caso saranno scelte legate ai dati". Così la presidente della Bce Christine Lagarde, in conferenza stampa dopo la riunione di marzo del Consiglio direttivo. A conferma delle incertezze, la Lagarde ribadisce che "le nuove stime degli esperti della Bce sono basate su valutazioni che arrivavano al 1° marzo: ma da allora molto è successo e quindi quelle previsioni non incorporano le tensioni" di questi giorni. La presidente della Bce comunque sottolinea che a FrancoForte "non stiamo esitando nella nostra determinazione di combattere l'inflazione e riportarla al 2%". La decisione della Bce di rialzare i tassi di 50 ...

