Ultima Petfood ed Enpa insieme in un progetto per gatti e cani

MILANO (ITALPRESS) – Ultima Petfood – la marca esperta nell'alimentazione per gatti e cani – annuncia l'avvio di un progetto in collaborazione con Enpa, l'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali, realtà con la quale il brand collabora da diversi anni e con la quale condivide valori e mission: migliorare la vita degli animali e delle persone che scelgono ogni giorno di prendersene cura.Il progetto, che consisterà in un vero e proprio percorso lungo un anno, suddiviso in quattro fasi, nasce dalla volontà di entrambe le parti di sensibilizzare la comunità sull'importanza degli animali a quattro zampe e del rapporto emotivo che possiamo instaurare con loro. Con questa iniziativa, infatti, Ultima Petfood vuole sottolineare il proprio ...

Marco Bravi: "Fondamentale il sostegno di Ultima Petfood per allietare l'inverno degli animali nei rifugi" Prosegue il percorso di collaborazione che vede Ultima Petfood - brand esperto nel settore dell'alimentazione di gatti e cani - al fianco di ENPA, Ente Nazionale per la Protezione degli Animali . L'azienda produttrice di petfood ha fatto del ...