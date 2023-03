Ufficiale, Serie C: la gara tra Gelbison e Catanzaro si giocherà all’Arechi di Salerno (Di giovedì 16 marzo 2023) Domenica pomeriggio si giocherà alle ore 14:30 il match tra Gelbison e Catanzaro, gara della trentatreesima giornata di Serie C (girone C). Invece che il classico Raffaele Guariglia di Agropoli però, il teatro della sfida sarà l’Arechi di Salerno. La decisione è arrivata poiché la gara potrebbe regalare la vittoria del campionato e la Serie C al Catanzaro. Sin dalle scorse ore emergeva la criticità legata alla richiesta dei biglietti da parte degli ospiti, e per questo è stato deciso il campo di luo. L’impianto di Salerno ospiterà quindi in meno di 24 ore Salernitana-Bologna (sabato ore 18) e Gelbison-Catanzaro (domenica ore 14:30). SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 16 marzo 2023) Domenica pomeriggio sialle ore 14:30 il match tradella trentatreesima giornata diC (girone C). Invece che il classico Raffaele Guariglia di Agropoli però, il teatro della sfida sarà l’Arechi di. La decisione è arrivata poiché lapotrebbe regalare la vittoria del campionato e laC al. Sin dalle scorse ore emergeva la criticità legata alla richiesta dei biglietti da parte degli ospiti, e per questo è stato deciso il campo di luo. L’impianto diospiterà quindi in meno di 24 ore Salernitana-Bologna (sabato ore 18) e(domenica ore 14:30). SportFace.

