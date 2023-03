(Di giovedì 16 marzo 2023) Gianniè statonel corso del Consiglioin corso in Ruanda. Per il dirigente italo-svizzero, candidato unico alla presidenza, è il terzo mandato:aveva infatti preso le redininel 2016 quando l’organismo mondiale era nel mezzo di uno scandalo di corruzione globale, prima di essereL'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioFinanza : Ufficiale, Infantino rieletto presidente della FIFA fino al 2027: è il suo terzo mandato - karda70 : RT @Sms_Ita: La @FIFAWorldCup 2026 avrà 48 squadre suddivise in 12 gironi. Abbandonato il progetto da 16 gruppi da tre squadre. Giovedì… - Sms_Ita : La @FIFAWorldCup 2026 avrà 48 squadre suddivise in 12 gironi. Abbandonato il progetto da 16 gruppi da tre squadre… -

Mondiale per club a 32 squadre, ecco la nuova decisione della FIFA. I club italiani che parteciperanno alla manifestazione Non solo la riforma per il Mondiale, quello che passa da 32 a 48 club e che ...... con il periodo di rilascio obbligatorio che inizierà il 25 maggio, dopo l'ultima partita...di tutte le principali parti interessate - ha affermato il presidente della Fifa Gianni- ...Per seguire nel 2026 il nuovo supertorneo voluto da Giannie dai suoi seguaci ci si dovrà ... Da ieri la nuova formula XXXL è: tre paesi organizzatori, 48 squadre al via (contro le ...

Ufficiale il nuovo formato della Coppa del Mondo FIFA Social Media Soccer

La finale si giocherà domenica 19 luglio. Il Consiglio ha inoltre approvato all'unanimità l'istituzione di una task force dedicata al benessere dei giocatori per garantire la corretta attuazione dei p ...Italia, ecco il nuovo Mondiale Il nuovo Mondiale che ieri ha avuto ufficialmente il via libera sarà così ... le prime 2 classificate in ogni raggruppamento e le 8 migliori terze. Gianni Infantino – ...