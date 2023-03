UFFICIALE – Infantino presidente della FIFA fino al 2027 (Di giovedì 16 marzo 2023) Il presidente della FIFA Gianni Infantino è stato confermato per i prossimi quattro anni, dal 2023 al 2027. UFFICIALE – Nella giornata di oggi è arrivata l’ufficialità. In occasione del 73esimo Congresso della FIFA in corso a Kigali, in Ruanda, Gianni Infantino è stato confermato presidente della FIFA. L’italo-svizzero è stato confermato per i prossimi quattro anni, dal 2023 al 2027. Sarà dunque ancora lui a guidare la federazione internazionale che governa il calcio. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al ... Leggi su inter-news (Di giovedì 16 marzo 2023) IlGianniè stato confermato per i prossimi quattro anni, dal 2023 al– Nella giornata di oggi è arrivata l’ufficialità. In occasione del 73esimo Congressoin corso a Kigali, in Ruanda, Gianniè stato confermato. L’italo-svizzero è stato confermato per i prossimi quattro anni, dal 2023 al. Sarà dunque ancora lui a guidare la federazione internazionale che governa il calcio. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazionefonte (Inter-News) e il link al ...

