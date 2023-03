Uefa Champions League | Napoli-Eintracht 3-0 | Azzurri nella Storia

(Di giovedì 16 marzo 2023) I Ilè ai Quarti. Ed è la prima volta. Il doppio vantaggio dell’andata non esime ildal condurre la gara. Prima Politano, poi Kvaratskhelia, un paio di volte, vanno dalle parti del Portiere avversario Trapp. Infine Osimhen, nel recupero del Primo Tempo, porta avanti gli. Infilando in rete, con un imperioso colpo di testa, un bel traversone di Politano.ripresa, ilraddoppia ancora con Osimhen. Che, al 53', insacca un suggerimento basso di Di Lorenzo. 64', Zielinski realizza il calcio di rigore, concesso dall’arbitro Taylor. Fallo sullo stesso Zielinski. Ilvola anche in(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min Jae (21' st Juan Jesus), Mario Rui; Anguissa, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alimo_philip : ??Most hat-tricks in UEFA Champions League history; ???? Cristiano Ronaldo-?? ???? Lionel Messi-?? ???? Robert Lewandowski-… - marifcinter : Il passaggio ai quarti di finale vale, per l'Inter, 10,6 milioni di euro di premi Uefa. Il totale, per questa edizi… - fanpage : ?? Ultim'ora L’UEFA ha osservato gli scontri tra tifosi prima di #NapoliEintracht di Champions League. Cosa dice il… - giurget18 : RT @ilpost: Il Napoli giocherà i quarti di finale di Champions League per la prima volta - Fabio28423232 : RT @solonapoli24: #ChampionsLeague #WeAreCalcio #UEFA Questi 2 signori, rispettivamente presidente della federazione e lega calcio, hanno… -

La cerimonia si terrà in Svizzera, a Nyon , nel quartier generale dell'. Sarà possibile seguire il sorteggio dei quarti di finale diLeague in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su ...Real Madrid - Liverpool, fischi di tutti i tifosi dello stadio Santiago Bernabeu al momento dell'inno dellaLeague I tifosi del Real Madrid non hanno gradito il lavarsi le mani dell', che non ha intenzione di risarcire i tifosi rimasti fuori dallo stadio in occasione dell'ultima finale di ......i disordini creati dai tifosi dell'Eintracht arrivati dalla Germania per la partita diin ... Quando andammo noi in Germania in Coppaper un fumogeno arrestarono dieci ragazzi e dovemmo ...

Champions League, Napoli-Eintracht 3-0: azzurri per la prima volta ai quarti - Sportmediaset Sport Mediaset

© 1998-2023 UEFA. All rights reserved. La parola UEFA, il logo UEFA e tutti i marchi che si riferiscono a competizioni UEFA, sono marchi registrati e/o copyright ...Erling Haaland scavalca Mohamed Salah in testa alla classifica marcatori di UEFA Champions League 2022/23 dopo i cinque gol contro il Lipsia, per un totale di 10 reti. L'attaccante norvegese aveva ...