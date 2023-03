Udinese, un club inglese su Beto (Di giovedì 16 marzo 2023) Beto, attaccante brasiliano dell'Udinese, è entrato nel mirino dell'Everton per la prossima stagione. Lo riporta TeamTalk. Leggi su calciomercato (Di giovedì 16 marzo 2023), attaccante brasiliano dell', è entrato nel mirino dell'Everton per la prossima stagione. Lo riporta TeamTalk.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Essendo pesante anche il quadro del filone 'partnership con società terze' (leggi: succursali) che di certo porterà… - sportli26181512 : Udinese, un club inglese su Beto: Beto, attaccante brasiliano dell'Udinese, è entrato nel mirino dell'Everton per l… - Cucciolina96251 : RT @francGuerrieri: Il padre di #Retegui a @cmdotcom: “Ci hanno chiamato club di Serie A ma non il #Milan. A gennaio c’era l’#Udinese, Mate… - francGuerrieri : Il padre di #Retegui a @cmdotcom: “Ci hanno chiamato club di Serie A ma non il #Milan. A gennaio c’era l’#Udinese,… - Purple_djent : @NicoSchira Facile fare i top club quando gli altri dormivano e solo l'udinese dava fastidio -