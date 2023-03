Ucraina: video Usa mostra jet russo in collisione con drone americano sul Mar Nero (Di giovedì 16 marzo 2023) Washington, 16 mar. (Adnkronos) - Il comando europeo delle forze armate statunitensi ha rilasciato le riprese dello scontro di martedì sul Mar Nero tra un drone di sorveglianza statunitense e un jet da combattimento russo. Il video descrive i momenti critici del contatto a mezz'aria, che secondo il Pentagono è durato 30-40 minuti e mostra la telecamera del drone MQ-9 Reaper puntata all'indietro verso la sua coda. Quindi, viene mostrato un caccia russo Sukhoi SU-27 che si avvicina. Quando si avvicina, il caccia russo scarica carburante mentre intercetta il drone statunitense. In un'altra parte del filmato, il jet russo fa un altro sorpasso. Mentre si avvicina, scarica di nuovo carburante. Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Washington, 16 mar. (Adnkronos) - Il comando europeo delle forze armate statunitensi ha rilasciato le riprese dello scontro di martedì sul Martra undi sorveglianza statunitense e un jet da combattimento. Ildescrive i momenti critici del contatto a mezz'aria, che secondo il Pentagono è durato 30-40 minuti ela telecamera delMQ-9 Reaper puntata all'indietro verso la sua coda. Quindi, vieneto un cacciaSukhoi SU-27 che si avvicina. Quando si avvicina, il cacciascarica carburante mentre intercetta ilstatunitense. In un'altra parte del filmato, il jetfa un altro sorpasso. Mentre si avvicina, scarica di nuovo carburante. Il ...

