Ucraina: stato maggiore, 'respinti 75 attacchi russi nelle ultime 24 ore' (Di giovedì 16 marzo 2023) Kiev, 16 mar. (Adnkronos) - L'esercito ucraino ha respinto oltre 75 assalti russi in cinque aree nell'ultimo giorno. Lo ha riferito lo stato maggiore delle forze armate ucraine nel suo briefing mattutino. Secondo il rapporto, le forze russe stanno concentrando i loro sforzi sulla conduzione di offensive contro Lyman, Bakhmut, Avdiivka, Mariinka e Shakhtarsk nell'oblast di Donetsk. nelle ultime 24 ore, la russia ha lanciato tre missili, prendendo di mira le infrastrutture civili a Kharkiv, oltre a 29 attacchi aerei e 79 attacchi MLRS contro l'Ucraina. La minaccia missilistica rimane alta, hanno detto i militari. L'aeronautica militare Ucraina ha effettuato 16 attacchi su basi russe temporanee, mentre le ...

