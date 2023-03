Ucraina: Russi bombardano 4 villaggi nell'oblast di Sumy (Di giovedì 16 marzo 2023) Kiev, 16 mar. (Adnkronos) - Le forze russe hanno bombardato quattro comunità nell'oblast di Sumy, distruggendo le infrastrutture civili. Lo ha riferito l'amministrazione regionale, aggiungendo che non sono state segnalate vittime. I soldati di Mosca hanno attaccato le comunità di Krasnopillia, Khotyn, Shalyhyne e Novoslobidske. Sono stati segnalati oltre 160 colpi che hanno distrutto un fabbricato agricolo a Shalyhyne e un edificio per uffici a Khotyn. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Kiev, 16 mar. (Adnkronos) - Le forze russe hanno bombardato quattro comunitàdi, distruggendo le infrastrutture civili. Lo ha riferito l'amministrazione regionale, aggiungendo che non sono state segnalate vittime. I soldati di Mosca hanno attaccato le comunità di Krasnopillia, Khotyn, Shalyhyne e Novoslobidske. Sono stati segnalati oltre 160 colpi che hanno distrutto un fabbricato agricolo a Shalyhyne e un edificio per uffici a Khotyn.

