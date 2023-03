Ucraina, l'Onu accusa la Russia di Putin: 'Responsabile di tanti crimini di guerra' (Di giovedì 16 marzo 2023) Bucha, Irpin, Mariupol e tanti altri luoghi: crimini di guerra russi in Ucraina che ora sono provati al termine di na inchiesta delle Nazioni Unite . La Russia ha commesso un'ampia gamma di crimini ... Leggi su globalist (Di giovedì 16 marzo 2023) Bucha, Irpin, Mariupol ealtri luoghi:dirussi inche ora sono provati al termine di na inchiesta delle Nazioni Unite . Laha commesso un'ampia gamma di...

