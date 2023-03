Ucraina: intelligence Kiev, 'non ci sono dati su trasferimento missili iraniani alla Russia' (Di giovedì 16 marzo 2023) Kiev, 16 mar. (Adnkronos) - Il rappresentante della Direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino, Vadym Skibitskyi, afferma che non ci sono dati sul trasferimento di missili balistici dall'Iran alla Russia, e che Teheran starebbe ancora in una "posizione di attesa". "La Russia ha iniziato a sperimentare una carenza di munizioni - ha affermato Skibitskyi - Sappiamo per certo che stanno lavorando attivamente con l'Iran. sono in corso trattative con il Myanmar, i Paesi del continente africano e il Medio Oriente. L'Iran fornisce munizioni. La Federazione Russa sta cercando di ottenere altre armi, in particolare UAV. Inoltre, la Russia è interessata a ricevere ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023), 16 mar. (Adnkronos) - Il rappresentante della Direzione principale dell'del ministero della Difesa ucraino, Vadym Skibitskyi, afferma che non cisuldibalistici dall'Iran, e che Teheran starebbe ancora in una "posizione di attesa". "Laha iniziato a sperimentare una carenza di munizioni - ha affermato Skibitskyi - Sappiamo per certo che stanno lavorando attivamente con l'Iran.in corso trattative con il Myanmar, i Paesi del continente africano e il Medio Oriente. L'Iran fornisce munizioni. La Federazione Russa sta cercando di ottenere altre armi, in particolare UAV. Inoltre, laè interessata a ricevere ...

