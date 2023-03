Ucraina, generale Tricarico a La7: “Scontro tra drone americano e jet russo? È una polveriera e se buttiamo un cerino, può esplodere” (Di giovedì 16 marzo 2023) Ospite di Tagadà (La7), il generale Leonardo Tricarico, già Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica, commenta lo Scontro avvenuto sul Mar Nero tra un jet russo e un drone da ricognizione americano, che è precipitato in acque internazionali nella giornata di ieri. “Le provocazioni sono all’ordine del giorno – spiega il militare – sia in tempo ordinario, sia comprensibilmente in tempo di tensione. È chiaro a tutti quali sono gli spazi legittimi che si possono occupare, perché ci sono le carte aeronautiche ICAO condivise da tutti i paesi coinvolti, Russia compresa. Queste carte dicono cosa si può fare e cosa non si può fare”. E spiega: “Se un drone è in acque internazionali, come in questo caso, non c’era legittimità per cui venisse abbattuto o disturbato tanto da fargli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Ospite di Tagadà (La7), ilLeonardo, già Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica, commenta loavvenuto sul Mar Nero tra un jete unda ricognizione, che è precipitato in acque internazionali nella giornata di ieri. “Le provocazioni sono all’ordine del giorno – spiega il militare – sia in tempo ordinario, sia comprensibilmente in tempo di tensione. È chiaro a tutti quali sono gli spazi legittimi che si possono occupare, perché ci sono le carte aeronautiche ICAO condivise da tutti i paesi coinvolti, Russia compresa. Queste carte dicono cosa si può fare e cosa non si può fare”. E spiega: “Se unè in acque internazionali, come in questo caso, non c’era legittimità per cui venisse abbattuto o disturbato tanto da fargli ...

