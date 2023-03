Ucraina | diffuso il video dell' impatto fra drone Usa e jet russo | Il Pentagono | Mosca sta tentando di recuperarne i resti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... drndbl : RT @Gianl1974: 2/5 secondo un rapporto della Commissione internazionale indipendente d'inchiesta sulle violazioni in Ucraina, che opera sot… - Gianl1974 : 2/5 secondo un rapporto della Commissione internazionale indipendente d'inchiesta sulle violazioni in Ucraina, che… - svilupp : Ucraina, diffuso il video dell'impatto fra drone Usa e jet russo | Le forze di Mosca hanno raggiunto il luogo dell'… - OComastri : Ucraina, diffuso il video dell'impatto fra drone Usa e jet russo | Le forze di Mosca hanno raggiunto il luogo dell'… - MediasetTgcom24 : Ucraina, diffuso il video dell'impatto tra drone Usa e jet russo #ucraina #russia #guerra #16marzo -

16 mar 15:22 Pechino a Kiev: riprendere colloqui di pace- Russia Il ministro degli Esteri cinese Qin Gang ha avuto un colloquio telefonico con la sua controparteDmytro Kuleba. Lo ......le perdite fra le sue fila dal giorno dell'attacco di Mosca all', lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena...Il Dipartimento militare americano hail video dello scontro tra un drone Usa e un jet della Federazione russa, avvenuto ieri sul ... al confine con l', provocando due morti e un ferito. ...

Navi russe nel mar Nero. Diffuso il video dello scontro tra il jet russo e il drone Usa - Usa: continueremo azioni sorveglianza per sicurezza Kiev - Usa: continueremo azioni sorveglianza per sicurezza Kiev RaiNews

La guerra in Ucraina giunge al 386esimo giorno. Il caso del drone di sorveglianza americano MQ-9 che si è schiantato nel Mar Nero fa salire la tensione fra Washington e Mosca. Il comando europeo delle ...Ieri, mercoledì 15 marzo, l’istituto di credito è affondato in Borsa portando il titolo a 1,7 franchi dopo le dichiarazioni del primo azionista, la Saudi National Bank, di non fornire ulteriori ...