Ucraina | bambini trasferiti in Russia è “crimine di guerra”

La Corte dell'Aja: «I bambini non sono bottino di guerra» Avvenire

Lo denuncia la Commissione internazionale indipendente d’inchiesta sull’Ucraina in un nuovo rapporto reso noto oggi ... nonché trasferimenti illegali e deportazioni di bambini, afferma un comunicato ...Un’esplosione di gioia e di colori si leggeva sui volti raggianti dei bambini che hanno espresso i loro pensieri ... Un grido di Pace ad un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina, ma non solo, ...