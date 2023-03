(Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – Unper usodi fabbricazione, riadattato e armato per la guerra, è statodall’esercito di Kiev nell’orientale nella notte fra venerdì e sabato scorsi. Lo rende noto la Cnn, che ha potuto visionare il relitto del velivolo senza pilota colpito da armi automatiche A-47. Ilera un Mugin-5, un uav commerciale realizzato da un produttorecon sede nella città portuale di Xiamen, sulla costa orientale della Cina. Alcuni blogger tecnologici affermano che le macchine sono conosciute come “droni Alibaba” in quanto erano disponibili per la vendita a un prezzo di circa 15.000 dollari sui siti web del mercatotra cui Alibaba e Taobao. Mugin Limited ha confermato alla Cnn che si trattava di un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Gli Stati Uniti hanno già inviato un nuovo drone al posto di quello abbattuto ieri nel Mar Nero, ha dichiarato Yury… - VirtualRaven : RT @LennyBusker3: Drone di fabbricazione cinese abbattuto nell'Ucraina orientale blogger tecnologici affermano che sono conosciuti come 'dr… - andreacantelmo8 : Un #drone per uso civile di fabbricazione cinese, riadattato e armato per la guerra, è stato abbattuto dall'esercit… - Adnkronos : Ucraina, abbattuto drone cinese civile 'riadattato e armato' . #Adnkronos - vivereitalia : Ucraina, abbattuto drone cinese civile 'riadattato e armato' -

Materiale atomico La guerra incontinua senza sosta e la tensione tra Stati Uniti e Russia è ulteriormente aumentata dopo l'episodio del droneda un jet di Mosca in territorio ...Un drone per uso civile di fabbricazione cinese, riadattato e armato per la guerra, è statodall'esercito di Kiev nell'orientale nella notte fra venerdì e sabato scorsi. Lo rende noto la Cnn, che ha potuto visionare il relitto del velivolo senza pilota colpito da armi ...La guerra inè arrivata al giorno 386 . Continua il braccio di ferro Usa - Russia in merito alla questione del drone statunitenseal largo del Mar Nero . Gli Stati Uniti, per bocca del capo del ...

Ucraina, abbattuto drone cinese civile 'riadattato e armato' Adnkronos

Milano, 15 mar. (askanews) - L'esercito ucraino ha abbattuto un bombardiere tattico supersonico con ali a geometria variabile di fabbricazione sovietica Su-24 in direzione di Bakhmut.Come si evince ...E spiega: “Se un drone è in acque internazionali, come in questo caso, non c’era legittimità per cui venisse abbattuto o disturbato tanto da fargli perdere il controllo. Quindi, la Russia ha ...