Ucraina: 54 crimini di guerra contro giornalisti da inizio invasione, 29 morti (Di giovedì 16 marzo 2023) Kiev, 16 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - La polizia Ucraina ha riferito che, dall'inizio dell'invasione russa del suo territorio, sono stati individuati 54 casi che potrebbero essere considerati crimini di guerra contro giornalisti e sono stati avviati procedimenti penali sulla base di questi ipotetici crimini. Il vice capo della polizia nazionale Ucraina, Maxim Tsutzkiridze, ha riferito che ci sono stati 29 casi di giornalisti morti, 17 feriti e 12 che sono stati ritrovati nel territorio controllato dalla Russia, ai quali era stata negata la libertà di movimento. "Alcuni giornalisti sono in carcere. Tutti questi eventi sono oggetto di indagine", ha detto la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Kiev, 16 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - La poliziaha riferito che, dall'dell'russa del suo territorio, sono stati individuati 54 casi che potrebbero essere consideratidie sono stati avviati procedimenti penali sulla base di questi ipotetici. Il vice capo della polizia nazionale, Maxim Tsutzkiridze, ha riferito che ci sono stati 29 casi di, 17 feriti e 12 che sono stati ritrovati nel territoriollato dalla Russia, ai quali era stata negata la libertà di movimento. "Alcunisono in carcere. Tutti questi eventi sono oggetto di indagine", ha detto la ...

