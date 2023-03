Uccise il fratello a Milano | indagine archiviata perchè fu legittima difesa 

(Di giovedì 16 marzo 2023) AGI -ilmaggiore perdifesa nel corso della lite scoppiata notte del 19 giugno 2021 nell'appartamento della madre ain via Aretusa, zona San Siro. Con questa motivazione, in sostanza, il gip Livio Cristofano ha disposto nelle scorse settimane l'archiviazione dell'per omicidio a carico di Francesco Ciconte, 44 anni, difeso dall'avvocato Niccolò Vecchioni. Era stato lo stessa Procura dicon il pm Giovanni Tarzia a chiedere l'archiviazione. "Francesco Ciconte, ferito, ha reagito difendendo la madre e sè stesso con un coltello", ovvero "con una arma dello stesso tipo di quella utilizzata dal suo aggressore, e con una condotta sostanzialmente proporzionata, ancorché letale", scriveva il pm nella richiesta depositata nel giugno 2022. Gli ...

Uccise il fratello per proteggere la madre, il gip archivia: Legittima difesa Affaritaliani.it

