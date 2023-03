Uccise due giovani ad Ercolano | imputato | “Sono rammaricato”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Signor presidentedi quello che è successo. Ho chiesto scusa, ho fatto una lettera la vigila di Natale del 2021, non so è stata consegnata alle famiglie”. Ha voluto rilasciare una dichiarazione spontanea Vincenzo Palumbo, il camionista accusato del duplice omicidio volontario dei ventenni Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella, uccisi a colpi di pistola, la notte tra il 28 e il 29 ottobre 2021, perchè erroneamente scambiati per ladri. Rivolgendosi ai giudici della Corte di Assise di Napoli, per la prima volta con la voce rotta dall’emozione, Palumbo ha voluto scusarsi anche con loro. “un semplice camionista – ha detto Palumbo – che vuole mandare avanti una famiglia. Malgrado le mie sofferenzeandato avanti e non mi aspettavo che succedesse quello che è successo”. ...