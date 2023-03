Vai agli ultimi Twett sull'argomento... musicletter : ?????? ???? ?????? ???? ?????????? ?????????? «?????????? ???? ??????????????????» - rockolpoprock : HAUSER, dai 2Cellos agli U2: 'Una jam con Bono e The Edge' - l'intervista di Rockol - Filifilippo3333 : RT @fattoquotidiano: Il 2024 sarà probabilmente l’anno di un nuovo disco inedito (Bono giura che sarà “irragionevole, casinaro e pieno di c… - Filifilippo3333 : RT @Agenzia_Ansa: Gli U2, dopo due anni di lavoro in studio, sono pronti a pubblicare il 17 marzo 'Songs of Surrender '. Una collezione di… - Dischi_Vinile : ?? PREORDER ESCLUSIVA! ?? U2 - Songs Of Surrender Unisciti al nostro canale Telegram! ?? -

... il film scandalo restaurato in sala: guarda alcuni scatti Leggi Anche Gli U2 tornano dal vivo dopo 4 anni con una residency a Las Vegas Gli U2 e una nuova veste sonora Ascoltando 'of'...Nello stesso giorno verrà lanciato l'attesissimo album degli U2 'Of', una raccolta di 40 canzoni essenziali provenienti da tutto il catalogo della band, ri - registrate e reimmaginate.In alcune delle rivisitazioni più interessanti di classici degli U2 in "of" non ci sono solo la voce di Bono o le chitarre e il piano di The Edge. C'è un violoncello, che duetta/duella con Edge in "Vertigo" o addirittura prende il posto delle sue chitarre ...

U2, in "Songs of Surrender" le hit rifatte daccapo TGCOM

Gli U2 affondano le mani nella propria discografia per rileggerla e regalarsi un nuovo sound. E' questo "Songs of Surrender", una raccolta in uscita il 17 marzo che contiene 40 brani scelti tra alcuni ...Tomorrow, on St Patrick’s Day, they revisit 40 tracks from their catalogue with a new collection of rerecordings, Songs of Surrender. That release is accompanied by a Disney+ documentary in which Bono ...