Tuttosport – “È un giochino che si conosce…”

NAPOLI – E' un super Napoli quello che conquista per la prima volta nella storia la qualificazione ai quarti di Champions League, traguardo raggiunto con il doppio successo sull'Eintracht Francoforte completato dal 3-0 del Maradona. Al termine del match queste le parole di Luciano Spalletti: "È un grande risultato, ce lo godiamo, la squadra, i nostri tifosi. Ora diventa fondamentale mantenere il giusto atteggiamento, all'inizio oggi non siamo stati qualitativi come sempre ma poi non abbiamo rischiato niente e abbiamo controllato la partita. In tutta la storia del Napoli non eravamo riusciti a raggiungerlo, questo è un grande traguardo". Su Osimhen solo elogi: "E' un calciatore fortissimo che a volte ha interpretazioni da solista ma poi deve legare anche con la squadra, e lo ...