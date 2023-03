Tutto facile per il Real: Benzema piega il Liverpool, quarti in carrozza (Di giovedì 16 marzo 2023) La caccia alla quindicesima continua nel giorno della trecentesima gara di Champions. Forte del 5 - 2 di Anfield, il Real Madrid vince anche il ritorno al Bernabeu 1 - 0 con gol di Benzema (7° centro ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 16 marzo 2023) La caccia alla quindicesima continua nel giorno della trecentesima gara di Champions. Forte del 5 - 2 di Anfield, ilMadrid vince anche il ritorno al Bernabeu 1 - 0 con gol di(7° centro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : ?????Oggi è la Giornata contro la violenza sugli operatori sanitari. C’entra la rabbia per la sanità che non sempre… - alessiarizza18_ : RT @380Locavida: Dopo 6 mesi li dentro non deve essere facile ritornare alla realtà in tempo immediato. Edo prenditi tutto il tempo del mon… - GiulianoRobe : RT @GiulianoRobe: @PBerizzi Con tutto rispetto sbagli perché questa sinistra non ha fatto la destra ha fatto la sinistra comunista amica ie… - RealMadridHoy : La Gazzetta dello Sport. Tutto facile per il Real: Benzema piega il Liverpool, quarti in carrozza #Benzema - sportli26181512 : Tutto facile per il Real: Benzema piega il Liverpool, quarti in carrozza: Tutto facile per il Real: Benzema piega i… -