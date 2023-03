Tutto facile per il Lech Poznan, il Basilea ha bisogno dei rigori (Di giovedì 16 marzo 2023) Ieri è stato il turno del Gent, trascinato da un super Orban, autore di tre gol in altrettanti minuti. Oggi è toccato a Lech Poznan, Fiorentina e Basilea, rispettivamente impegnate con Djurgardens, ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 16 marzo 2023) Ieri è stato il turno del Gent, trascinato da un super Orban, autore di tre gol in altrettanti minuti. Oggi è toccato a, Fiorentina e, rispettivamente impegnate con Djurgardens, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : ?????Oggi è la Giornata contro la violenza sugli operatori sanitari. C’entra la rabbia per la sanità che non sempre… - mastropietroste : RT @_soleilandia_: “Guardami, non potrai mai trovare un altro come me, sarà difficile perfino anche per te, che hai sempre avuto tutto, tut… - MomentiCalcio : Tutto facile per la #Fiorentina: poker al #Sivasspor, #Italiano è ai quarti - sportli26181512 : Tutto facile per il Lech Poznan, il Basilea ha bisogno dei rigori: Tutto facile per il Lech Poznan, il Basilea ha b… - sonocoperchio : Tutto troppo facile per lui -