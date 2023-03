Tutti i diffidati in Serie A: chi rischia la squalifica nel weekend. Spiccano Osimhen e Rabiot (Di giovedì 16 marzo 2023) Sono 50 i calciatori diffidati per la 27ma giornata di Serie A, anche se alcuni di loro saranno assenti per infortunio, come ad esempio Alex Sandro della Juventus. I bianconeri, che hanno ancora diffidato Kean alle prese con la squalifica per l’espulsione diretta contro la Roma, hanno anche Rabiot sulla graticola. La capolista Napoli, invece, alle prese con la diffida di Kim da diverse giornate, aggiungono a questa lista anche Osimhen. Con la squalifica per somma di ammonizioni di Giroud, nel Milan rimangono in diffida Kjaer e Rebic, mentre nell’Inter c’è il solo Dumfries. Allargando lo sguardo alla zona Champions, Vecino della Lazio dovrà osservare un turno di stop, mentre Cataldi rimane ad un giallo dalla squalifica. diffidati, nella Roma, Matic e ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) Sono 50 i calciatoriper la 27ma giornata diA, anche se alcuni di loro saranno assenti per infortunio, come ad esempio Alex Sandro della Juventus. I bianconeri, che hanno ancora diffidato Kean alle prese con laper l’espulsione diretta contro la Roma, hanno anchesulla graticola. La capolista Napoli, invece, alle prese con la diffida di Kim da diverse giornate, aggiungono a questa lista anche. Con laper somma di ammonizioni di Giroud, nel Milan rimangono in diffida Kjaer e Rebic, mentre nell’Inter c’è il solo Dumfries. Allargando lo sguardo alla zona Champions, Vecino della Lazio dovrà osservare un turno di stop, mentre Cataldi rimane ad un giallo dalla, nella Roma, Matic e ...

