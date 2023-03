Tutti gli infortunati in Serie A: gli indisponibili squadra per squadra. Chi non gioca nel weekend (17-19 marzo) (Di giovedì 16 marzo 2023) Nuovo turno di Serie A, il ventisettesimo di questa stagione 2022-2023 e ultimo di un vero e proprio tour de force. Dopo questo weekend i campionati nazionali si fermeranno per dare un po’ di spazio alle Nazionali per la prima tornata di qualificazioni per gli Europei 2024. Tanti gli assenti in questa giornata. Nel match di Champions League l’Inter ha perso per strada Alessandro Bastoni, il centrale è in dubbio per il match con la Juventus. Bianconeri che, oltre ai lungodegenti Milik, Kaio Jorge e Pogba, dovranno valutare le condizioni di Bonucci, Di Maria ed Alex Sandro. Napoli capolista ancora senza Raspadori per una distrazione alla coscia, in casa Roma Mourinho deve fare a meno di Solbakken, mentre nella Lazio Immobile salterà presumibilmente il derby. Vediamo assieme la lista degli infortunati ad oggi per la ventisettesima ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) Nuovo turno diA, il ventisettesimo di questa stagione 2022-2023 e ultimo di un vero e proprio tour de force. Dopo questoi campionati nazionali si fermeranno per dare un po’ di spazio alle Nazionali per la prima tornata di qualificazioni per gli Europei 2024. Tanti gli assenti in questa giornata. Nel match di Champions League l’Inter ha perso per strada Alessandro Bastoni, il centrale è in dubbio per il match con la Juventus. Bianconeri che, oltre ai lungodegenti Milik, Kaio Jorge e Pogba, dovranno valutare le condizioni di Bonucci, Di Maria ed Alex Sandro. Napoli capolista ancora senza Raspadori per una distrazione alla coscia, in casa Roma Mourinho deve fare a meno di Solbakken, mentre nella Lazio Immobile salterà presumibilmente il derby. Vediamo assieme la lista degliad oggi per la ventisettesima ...

