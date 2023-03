Tutela e valorizzazione del patrimonio idrico e forestale: il dibattito (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn occasione della “Giornata internazionale delle Foreste”, la Direzione generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Campania organizza un convegno sul tema “Tutela e valorizzazione del patrimonio idrico e forestale della Campania”, per martedì 21 marzo 2023, alle ore 9.30, ad Avellino, presso l’auditorium Bper Banca (Collina Liguorini, via dei Due Principati). Interverranno, tra gli altri, l’assessore all’Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo, il comandante del Comando Regione Carabinieri forestale “Campania”, generale di brigata Ciro Luongo, Vincenzo Belgiorno, Direttore Generale dell’Ente idrico Campano, la Dirigente del UOD (Unità organizzativa Direzionale) Ambiente, Foreste e Clima, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn occasione della “Giornata internazionale delle Foreste”, la Direzione generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Campania organizza un convegno sul tema “deldella Campania”, per martedì 21 marzo 2023, alle ore 9.30, ad Avellino, presso l’auditorium Bper Banca (Collina Liguorini, via dei Due Principati). Interverranno, tra gli altri, l’assessore all’Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo, il comandante del Comando Regione Carabinieri“Campania”, generale di brigata Ciro Luongo, Vincenzo Belgiorno, Direttore Generale dell’EnteCampano, la Dirigente del UOD (Unità organizzativa Direzionale) Ambiente, Foreste e Clima, ...

