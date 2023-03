Turismo, Santanchè: «In Campania lavoriamo bene». Ma per De Luca serve “Chi l’ha visto?” (Di giovedì 16 marzo 2023) Sul Piano per il Turismo della Campania “ho già fatto più incontri, stiamo lavorando molto bene con l’assessore regionale: bisogna ricordarsi che siamo una penisola e abbiamo il mare”. Lo dice il ministro del Turismo, Daniela Santanché, parlando a Napoli a margine dell’inaugurazione della Borsa Mediterranea del Turismo. “Il Presidente De Luca sarei contenta di incontrarlo, è la quarta volta che vengo a casa sua e non l’ho mai visto, speriamo che la prossima volta ci sia”. “Questa è una fiera importante per il Mediterraneo, per il Turismo, per gli operatori, penso che verrà”, aggiunge la Santanchè riferendosi a De Luca. “C’è l’assessore della Regione Lombardia, venisse il presidente sarebbe un bel segnale. Questa è una ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 16 marzo 2023) Sul Piano per ildella“ho già fatto più incontri, stiamo lavorando moltocon l’assessore regionale: bisogna ricordarsi che siamo una penisola e abbiamo il mare”. Lo dice il ministro del, Daniela Santanché, parlando a Napoli a margine dell’inaugurazione della Borsa Mediterranea del. “Il Presidente Desarei contenta di incontrarlo, è la quarta volta che vengo a casa sua e non l’ho mai, speriamo che la prossima volta ci sia”. “Questa è una fiera importante per il Mediterraneo, per il, per gli operatori, penso che verrà”, aggiunge lariferendosi a De. “C’è l’assessore della Regione Lombardia, venisse il presidente sarebbe un bel segnale. Questa è una ...

