Turismo | Polignano a Mare miglior posto del mondo | oggi premiazione Riconoscimento di booking com

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 16 marzo 2023) Di seguito il comunicato: Nella prestigiosa e scenografica sede del Museo di Arte Contemporanea “Pino Pascali”, si è tenutaladei Traveller Review Awards di.com che ha visto assegnare a, il primoin assoluto come città più accogliente alper il 2023. La vittoria annunciata lo scorso 24 gennaio – risultato di oltre 240 milioni di recensioni globali verificate rilasciate sulla piattaforma.com dai propri clienti– è stato lo spunto per l’evento tenutosidal titolo “Accoglienza e digitale. Binomio vincente per la promozione del territorio” che ha puntato i riflettori sul successo didurante una più ampia discussione ...