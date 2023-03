Turci rivela | Quando ho perso lo scudetto per un soffio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Libero_official : #LugiTurci a #Terraverso, il video-podcast di Libero, parla della sua permanenza a Udine e dello #scudetto sfuggito… - Marco02839896 : RT @Libero_official: #LuigiTurci a #Terraverso racconta il calcio degli anni '90 e rivela anche i retroscena inediti sulla #Juventus e su #… - Libero_official : #LuigiTurci a #Terraverso racconta il calcio degli anni '90 e rivela anche i retroscena inediti sulla #Juventus e s… - Libero_official : #LuigiTurci a #Terraverso racconta il calcio degli anni '90 e rivela anche i retroscena inediti sulla #Juventus e s… - infoitcultura : Paola Turci rivela come ha conosciuto Francesca Pascale: “Mentre cantavo l’ho vista ed è andata via la corrente…”.… -

Nel luglio 2022 sono convolate a nozze: nel salotto di Stasera C Cattelan , la cantautricei dettagli del colpo di fulmine. Paolasi sbottona sulla prima volta con l attuale moglie Francesca Pascale ...Tags: alenaseredova alenaseredovafigli alenaseredovamatrimonio alenaseredovanozze alenaseredovaquartofiglio alessandronasi gigibuffon gossip seredova sifb Articolo precedente Paolain tv ......per la prima volta l'inizio della loro storia La 58enne e la 37enne si sono unite in matrimonio nel luglio 2022 Paolaper la prima volta si mette a nudo sugli affari di cuore e in tv...

Paola Turci rivela come ha conosciuto Francesca Pascale: “Mentre cantavo l’ho vista ed è andata… Il Fatto Quotidiano

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Tra gli ospiti di Alessandro Cattelan su Rai 2, durante la puntata andata in onda lo scorso 8 marzo, c’è stata anche Paola Turci, la nota cantante romana convolata a nozze con Francesca Pascale il 2 l ...